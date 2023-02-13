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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عيسى محمد أبو قبيطة، من بلدة يطا، وأحمد خضر زماعرة، ويوسف محمد زماعرة، وعبد الله إياد البو، ومحمد ملحم، من بلدة حلحول، وحسن كمال وريدات من بلدة الظاهرية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشته.

وفي السياق، ذكر الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو، ان قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب، واحتجزته مساء امس، أثناء مرافقته لصحفي أميركي خلال جولة في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

#الخليل #الاحتلال

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