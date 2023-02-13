رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الشاب أمير إيهاب بسطامي (21 عاما)، وإصابة سبعة آخرين، واعتقال خمسة منهم، خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة نابلس.

كما عنونت الصحف، بدء الأسرى في سجون الاحتلال بتنفيذ خطوات العصيان، ضمن مسار الخطة التي أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ شهيد في نابلس وعشرات الإصابات وهدم منزل في جبل المكبر

_ الرئيس يهاتف عائلة المرحوم اللواء خيري سليم خشان معزيا بوفاته

_ الأسرى يبدؤون اليوم بتنفيذ خطوات العصيان ردا على إجراءات "بن غفير" الانتقامية

_ مجلس الوزراء يقرر البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا

_ رفض عربي ودولي لقرار الاحتلال "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة

_ خبراء أمميون يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف هدم المنازل في الضفة

_ القوى تدعو إلى توسيع المقاومة الشعبية والتصدي لإرهاب المستوطنين

_ عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون خارج "الكنيست" ضد تعديل النظام القضائي

"الأيام":

­_شهيد في نابلس برصاص الاحتلال خلال عملية اقتحام واسعة للمدينة

_ مقتل عنصر في شرطة الاحتلال برصاص زميله عند حاجز شعفاط وإصابة طفل مقدسي واعتقاله

_ أميركا والاتحاد الأوروبي ينتقدان قرار "إضفاء الشرعية" على بؤر استيطانية

_ الاحتلال يصيب شابًا عقب إطلاق النار على مركبته في مخيم شعفاط

_ القدس: اعتقال طفل بزعم طعنه مستوطنًا بالبلدة القديمة

_ مواجهات وإصابات في جبل المكبر مع بدء الاحتلال حملة هدم جديدة

_ الحركة الأسيرة تقرر الشروع بعصيان وصولًا إلى إضراب مفتوح عن الطعام

_ غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومرافق في القطاع

_ عشرات الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست رفضًا لمحاولة تعديل النظام القضائي

_ إزالة منشآت سكنية في الأغوار ومستوطنون يعتدون في ترمسعيا

"القدس":

_ شهيد وإصابات خلال اقتحام نابلس

_ مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله وإصابة مستوطن خلال عمليتي طعن بالقدس

_ قصف مواقع في قطاع غزة وهدم منزل بالقدس

_ الحركة الأسيرة تعلن الشروع بسلسلة خطوات تصعيدية

_ زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة القتلى تتجاوز 36 ألفا

_ بلينكن: واشنطن تعارض شرعنة بؤر استيطانية في الضفة بأثر رجعي

_ الحكومة تقرر إرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا

_ نحو 90 ألفا تظاهروا ضد خطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي

_ معطيات إسرائيلية: ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة