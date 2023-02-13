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الإحتلال يعتقل مواطنا من الزبابدة ويسلم آخرين بلاغات لمراجعة مخابراته

الثلاثاء 14 فبراير 2023 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين، وأصابت عددا آخر بالاختناق.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نصر محمد عباس بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه، فيما سلمت بلاغات لأكثر من عشرة شبان غالبتهم أسرى محررون، لمراجعة مخابراته في معسكر سالم عرف منهم الأشقاء مهدي وطه وهمام، ونديم، وحسن، ومحمد وجميعهم من عائلة شرقاوي، والشاب عمر تركمان.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع بكثافة على الشبان وتجاه المنازل .

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بعد اقتحامها البلدة ونشرت قناصة على أسطح العمارات.

#الإحتلال #بلدة الزبابدة

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