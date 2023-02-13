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أردوغان يلتقي كوهين في أنقرة

الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يلتقي كوهين في أنقرة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن "يصل الوزير كوهين خلال الأيام المقبلة في زيارة تضامنية مع تركيا في أعقاب كارثة الزلزال، للقاء الرئيس التركي أردوغان، كما سيلتقي الوزير الإسرائيلي كوهين نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو".


ويأتي هذا اللقاء عقب عودة مهمة الإنقاذ الإسرائيلية التي ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني الذي أرسلته إسرائيل لتركيا.


وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.

#اردوغان #كوهين

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