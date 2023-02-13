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تركيا تدين قرار الاحتلال "شرعنة" 9 بؤر استيطانية

الإثنين 13 فبراير 2023 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدين قرار الاحتلال "شرعنة" 9 بؤر استيطانية



أنقرة/سما/

ين القرارات التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية أمس لإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات غير القانونية".

وأضافت: "تزيد هذه الخطوات الانفرادية من تصعيد التوتر في المنطقة نتيجة للتطورات الأخيرة المقلقة للغاية في الضفة الغربية وتزايد الخسائر في أرواح المدنيين، وتسبب أضرارا جسيمة على الأرض من أجل تحقيق سلام دائم."

ودعت "الخارجية التركية" إسرائيل إلى "إنهاء هذه الخطوات، التي يمكن أن تؤدي إلى دوامة جديدة من العنف في المنطقة، وهي تتعارض مع القانون الدولي ومعايير الأمم المتحدة المعمول بها".

#تركيا

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