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اشتية يتسلم التقرير السنوي للدفاع المدني لعام 2022

الإثنين 13 فبراير 2023 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم التقرير السنوي للدفاع المدني لعام 2022



رام الله/سما/

 تسلّم رئيس الوزراء محمد اشتية تقرير الدفاع المدني السنوي عن العام 2022، وذلك خلال استقباله، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل.

واستعرض اللواء العبد إبراهيم خليل أهم بنود التقرير في التعامل مع حوادث الإنقاذ والإطفاء، ومراقبة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية في مختلف المنشآت، وإنجازات الجهاز في تدريب الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتعزيز عمل جهاز الدفاع المدني ورفده بالإمكانيات لمواجهة مختلف الأحداث.

وأثنى رئيس الوزراء على جهود قيادة الدفاع المدني وطواقمه، مشددا على أولوية هذا الجهاز ورفده بكافة الإمكانيات الحديثة والكوادر المؤهلة لحماية الأرواح والممتلكات في الظروف كافة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول والبناء عليها.

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#رئيس الوزراء محمد اشتية

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