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بالفيديو والصور: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن عند حاجز شعفاط

الإثنين 13 فبراير 2023 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو والصور: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن عند حاجز شعفاط



القدس المحتلة/سما/

أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لعملية طعن بالقرب من حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة الـ14 العبرية تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار.

وذكرت قناة كان العبرية: فلسطيني طعن شرطيا من حرس الحدود على متن حافلة عند تفتيشها على حاجز شعفاط وأصابه بجروح خطيرة.

وأضافت:" في تلك اللحظة أطلق شرطي النار تجاه المنفذ وأصابه وأصاب معه شرطي ثالث".

وأشارت  مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أن حالة المنفذ طفيفة، والجندي المصاب حالته حرجة جدا وغير مستقرة.

    

 

#عملية طعن شعفاط #القدس المحتلة

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