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"الخارجية" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها المصرية في مجال المراسم

الإثنين 13 فبراير 2023 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها المصرية في مجال المراسم



القاهرة/سما/

وقعت رئيسة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة عبير الرمحي، اليوم الإثنين، مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير نبيل حبشي، مذكرة تفاهم بين الوزارتين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، سبل تطوير التعاون المتبادل في مجال البروتوكول والمراسم بين البلدين، من خلال تدريب الدبلوماسيين الفلسطينيين، ونقل الخبرات المراسمية في كافة الأنشطة الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، ما سيسهم في نقل خبرات وزارة الخارجية المصرية في مجال البروتوكول والمراسم للجانب الفلسطيني.

وثمنت الرمحي العلاقات  التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيدة بجهود جمهورية مصر العربية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتنسيق العالي على مستوى القيادتين لدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما أكدت ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق للتعاون الثنائي في مجال المراسم، من خلال تدريب الدبلوماسيين وتبادل الخبرات والمعلومات حول الممارسة المحلية والدولية للمراسم في كل من الأنشطة الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف .

من جانبه، أشاد السفير حبشي بعمق العلاقات الأخوية والمتجذرة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا أن مصر ستظل تكرّس كل طاقاتها تجاه القضية الفلسطينية ودعم بناء الدولة المستقلة ومؤسساتها وبناء الكوادر.

وشدد على أولوية القيادة المصرية في التعامل مع التهديدات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ومستشار أول من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة نداء البرغوثي، ومسؤول ملف البعثات الدبلوماسية سكرتير ثالث عبداللطيف جيوسي، ومسؤول العلاقات العامة بالسفارة طارق فانوس، ومن الجانب المصري مدير إدارة فلسطين في وزارة الخارجية السفير أسامة خضر، والسفير هبة سيدهم من مراسم الخارجية المصرية.

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