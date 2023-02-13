افتتاح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمستشفى دورا الحكومي

الخليل/سما/

افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ونائب محافظ الخليل خالد دودين، وسفير اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيشي، ورئيس بلدية دورا مهند عمرو، اليوم الاثنين، مشروع محطة معالجة صرف صحى متنقلة لمستشفى دورا الحكومي.

ويهدف المشروع إلى الحد من التلوث الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي الخام من المستشفى في الحفر الامتصاصية والأماكن المفتوحة وحماية الصحة العامة من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

كما يهدف للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وفق المواصفات الفلسطينية والعالمية ومعالجة ٢٥م3 يوميا من مياه الصرف الصحي الخطرة في المستشفيات الحكومية.

ويأتي المشروع ضمن النهج التشاركي في العمل لتنفيذه من قبل جهات حكومية وغير حكومية، إضافة الى الجهات المانحة، كما يمثل نموذجا للعلاقة بين قطاعي المياه والصحة لارتباطهما الوثيق بخدمات أساسية تقدمها الحكومة للمواطنين.

وأكد غنيم أن اهمية هذا المشروع تكمن بحجم الفائدة منه والمتمثلة بشكل أساسي في معالجة مياه الصرف الصحي الخارجة من المستشفيات والعيادات الصحية بشكل آمن، ما يعكس الاستراتيجية الحكومية والتي تضع في قمة أولوياتها تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط الوطنية .

وأشار الى أن سلطة المياه تعمل دائما على إيجاد حلول للتحديات الصعبة، الناجمة عن الواقع الذي فرضه الاحتلال وسياساته، ورغم الانجازات الكبيرة في قطاع الصرف الصحي المحققة على الأرض، وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية سواء في البنى التحتية، أو المعالجة، واعادة الاستخدام وبرامج بناء القدرات.

وبين غنيم أن قطاع الصرف الصحي يواجه العديد من التحديات التي تعيق تطوره، ولا يزال أكثر من 66% من سكان المحافظات الشمالية وأكثر من 14% من سكان المحافظات الجنوبية دون خدمات صرف صحي مناسبة وآمنة.

ولفت غنيم إلى أن هناك تحديات جمّة تواجه تطوير قطاع الصرف الصحي منها التحديات السياسية والاجتماعية والتحديات المؤسساتية والفنية، إضافة إلى التحديات المالية التي تتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف تشغيلية كبيرة.

بدوره، أكد السفير يوئيشي حرص حكومة اليابان على دعم مثل هذه المشاريع الهادفة الى حماية المواطنين من الآثار السلبية للمياه العادمة وما تحمله من أوبئة، مشيدا بحرص سلطة المياه على اقامة مثل هذه المشاريع في المرافق الصحية.

وشكر دودين الحكومة اليابانية لدعمها العديد من المشاريع الهامة في فلسطين والتي تدل على عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرا الى أن تكاملية العمل وتنوعه تصب في مصلحة المواطن دائما.

يشار إلى أن فكرة المشروع جاءت خلال فترة كورونا، وبعد أن تم تجهيز المستشفى كمركز لإيواء المصابين بجائحة كورونا، وقامت سلطة المياه بعمل دراسة أولية لواقع معالجة مياه الصرف الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية، وتم التركيز على تلك غير المخدومة بشبكات صرف صحي وتعتمد على الصهاريج في نقل وتفريغ المياه العادمة وما قد تسببه من انتقال العدوى وانتشارها، لذا كان لابد من ايجاد حل سريع لمعالجة تصريف مياه الصرف الصحي لهذه المستشفيات، لحماية الصحة العامة.