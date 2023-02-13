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اطلاق مشروع تحسين مخيم عايدة شمال بيت لحم

الإثنين 13 فبراير 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق مشروع تحسين مخيم عايدة شمال بيت لحم



بيت لحم/سما/

أطلقت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، اليوم الاثنين، مشروع تحسين مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين "بالسيب".

وشكر محافظ بيت لحم كامل حميد الوكالة اليابانية للتنمية على الدور الذي تلعبه في دعم الشعب الفلسطيني، ودائرة شؤون اللاجئين على هذا المشروع الهام.

وبين أن المشروع يهدف لتمكين أهلنا في المخيمات، داعيا الجميع للعمل بشكل موحد من أجل توفير احتياجات وأولويات المخيم حيث سينجم عن هذا المشروع خطة عمل .

بدوره، أشار وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام الى أن اطلاق هذا المشروع جاء لتحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات وهو المخيم التاسع .

وشدد على أن استراتيجية عمل الدائرة هي التركيز على حقوق اللاجئين وهي حقوق ومقاربات حقوقية تخص اللاجئين، وأن

الدائرة تعمل على تمكين اللاجئين في كل نواحي الحياة الى جانب المقاربة التشاركية، شاكرا  كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.

من جهته، تحدث نائب الوكالة اليابانية للتنمية جايكا، كودا مساكاي، عن عمل جايكا وما تقدمه من أشكال الدعم الانمائي، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من محورين: الأول هو التخطيط، والثاني هو تنفيذ المشاريع الموجودة في الخطة التي تم وضعها.

وأوضح أن المشروع أُطلق العام 2017، وتم استهداف ثلاثة مخيمات، وفي المرحلة الثانية تم استهداف ثلاثة مخيمات أخرى، وعمل خبراء جايكا مع دائرة شؤون اللاجئين على إعداد خطط تم تطويرها وإعدادها من خلال وضع خطط من قبل اهالي المخيمات.

من ناحيته، قدم رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم عايدة سعيد العزة، نبذة عن تاريخ المخيم ونشأته وعدد سكانه، مشيرا الى الواقع الصعب والسيئ للحياة في المخيم.

وقال: إن المشروع يأتي للتخفيف من الحياة الصعبة التي يعيشها المواطنون فيه، دون المساس بوجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

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#بيت لحم

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