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"إسرائيل" تعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع مصر فيديو)

الإثنين 13 فبراير 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع مصر فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع مصر، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي يتم إحباطها في السنوات الأخيرة.

وفي التفاصيل، أحبطت وحدة "مخابرات حدود النقب" (مجين) والشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي عملية تهريب مخدرات من أكبر عمليات التهريب التي تنفذ خلال السنوات الأخيرة، وتشمل كمية المخدرات 92 كغ من الكوكايين والهيرويين، وأيضا 28 كغ حشيش وتبلغ قيمة المخدرات التي ضبطت أكثر من 50 مليون شاقل.

وأجرت القوات الإسرائيلية والشرطة الشهر الماضي نشاطا مشتركا، تركز على إحباط عمليات تهريب من الحدود مع مصر.

ورصدت أبراج المراقبة العسكرية خلال هذا النشاط مشتبها يحاول تنفيذ عملية تهريب في منطقة الحدود الجنوبية.

وبعد التنبيه من أبراج المراقبة، بدأت القوات ملاحقة المشتبه بواسطة مركبات ومروحية تابعة للشرطة، وفي نهاية المطاردة نجحت القوات بتوقيف المشتبه الذي فقد السيطرة على مركبته وانقلبت.

وبعد اعتقال المشتبه في الثلاثينات من عمره، قامت القوات بتفتيش المركبة وضبطت 92 كغ من الكوكايين والهيرويين الصافي، و28 كغ حشيش، والتي تبلغ قيمتها 50 مليون شاقل. 

وقال قائد منطقة النقب نحشون نجلر، إن الحديث يدور عن كمية غير مسبوقة يتم ضبطها على الحدود الجنوبية.

 
#احباط تهريب مخدرات #مصر

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