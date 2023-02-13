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البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة

الإثنين 13 فبراير 2023 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة



القاهرة/سما/

 أدان البرلمان العربي القرارات الصادرة عن حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بشأن شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، "في خطوة استفزازية جديدة للشعب الفلسطيني والعربي"، واعتبر ذلك "تصعيدا خطيرا ينذر بتأجيج الصراع وتصاعد أعمال العنف في المنطقة".

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الإثنين، أن هذه القرارات مدانة ومرفوضة وغير قانونية، وهي تحدٍ سافرٍ وصارخٍ لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة، التي تؤكد عدم قانونية أو شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وصوره، معتبرا هذا القرار عملا استفزازيا غير مقبول وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لمنع هذه الممارسات أحادية الجانب غير المسؤولة والمخالفة للقوانين الدولية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، والتي تدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار وتعصف بمبدأ حل الدولتين، وضرورة إيجاد حل سريع وعاجل للوقف الفوري لكافة أشكال الاستيطان التي تقوض عملية السلام.

#البرلمان العربي

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