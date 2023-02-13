مصرع عامل سحقته ماكنة في عسقلان

عسقلان/سما/

لقي عامل (55 عاما) مصرعه، بعد ظهر اليوم الإثنين، في حادث عمل داخل مصنع بعسقلان (أشكلون)، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى الساعة 14:56 بلاغا عن عامل سحقته ماكنة في مصنع بالمنطقة الصناعية الجنوبية في أشكلون. وقدّم مسعفون ومضمدون العلاجات الطبية وأجروا عمليات إنعاش للمصاب (55 عاما)، واضطروا لإقرار وفاته متأثرا بإصابته في المكان".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق حوادث العمل، لقي العامل ياسر زعبوط أبو حسن، في الثلاثينيات من العمر، من مخيم نور شمس بطولكرم، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن في ورشة بناء بمدينة نتانيا، صباح اليوم الإثنين.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 10 عمال لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وللمقارنة فإن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

تجدر الإشارة أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.