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فيديو: إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

الإثنين 13 فبراير 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس



القدس المحتلة/سما/

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لعملية طعن داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت القناة 14 العبرية بأن مستوطن يبلغ من العمر 20 عاما أبلغ الشرطة الإسرائيلية بأنه تعرض للطعن على يد شخص في أزقة البلدة القديمة.

وأوضحت أن الشرطة تعاملت مع البلاغ وشرعت بحملة بحث وتمشيط لكشف المنفذ.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال أغلق أبواب المسجد الاقصى ومداخل البلدة القديمة في القدس بحثا عن المنفذ

 

وأشارت إلى أن المستوطن أصيب في ظهره، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن حالة المصاب في عملية الطعن متوسطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، "تلقينا تقريرا عن حادث طعن في البلدة القديمة في القدس، وقال مسؤولون طبيون إن أحد الإسرائيليين أصيب بجروح طفيفة، وتم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث واعتقال فلسطيني متلبس بالعملية".

وذكرت قناة كان العبرية أن منفذ عملية الطعن في القدس فتى يبلغ من العمر 14 عاماً من وهو من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

#عملية طعن #القدس المحتلة

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