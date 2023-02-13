محكمة الاحتلال تواصل النظر في ملفات 3 من معتقلي هبة الكرامة من عكا

حيفا/سما/

واصلت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، النظر في ملفات ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة وهم: محمد حماد وصالح مجيد وآسي حوراني من عكا.

ويواجه المعتقلون الثلاثة تهم المشاركة في أحداث هبة الكرامة التي وقعت في أيار/ مايو 2021.

ومن أبرز التهم الموجهة ضد المعتقل محمد حماد، المشاركة في حادثة الاعتداء على المواطن اليهودي في عكا الجديدة، أي أن الحديث يدور عن الملف الذي صدر بحق المتهم أدهم بشير، وحُكم عليه بالحبس عشر سنوات بسببه.



وتزعم النيابة العامة أن المتهم آسي حوراني اعتدى على مواطن يهودي خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

والدة المعتقل صالح مجيد: "لا أحد يسمعنا ولا حياة لمن تنادي"

وقالت نجاح عجم، والدة المعتقل صالح مجيد، إن "ابني معتقل منذ ثمانية أشهر تقريبا بتهم كاذبة وواهية منها رشق الحجارة على الشرطة والسيارات، حتى أنه ألصقت به تهمة بأنه قلب السيارة التي جرح خلالها الشاب اليهودي، مع أن ابني لم يكن متواجدا في مكان الواقعة".

وأضافت أن "ابني البالغ 28 عاما كان يعتزم الحصول على قرض لشراء منزل حيث كان يخطط للزواج، ولكن كل شيء ذهب أدراج الرياح. كان سندي أنا وأخته حيث نسكن في بيت مستأجر".



وعن معاناة العائلة بسبب حبس الابن الوحيد والمعيل لها، قالت والدته إنه "عندما أقوم بزيارة ابني يشعرني أن معنوياته مرتفعة، لكنني أنا من أشعر بالانهيار النفسي جراء هذا الاعتقال الجائر وفقدان ابني والحنين إليه، وهو أصغر أبنائي سنا، وأنا وحدي من يتكبد مصاريف المحاماة والقضاء ولا يساندني أحد في مأساتي هذه سوى الله عز وجل، وأريد إيصال رسالة إلى كل المعنيين نيابة عني وعن ذوي الأسرى والمعتقلين بأن ساندونا وقفوا معنا، لا نريد دعما ماديا بل دعما معنويا وأن تلتفوا من حولنا وتشعرونا بأننا لسنا لوحدنا في مواجهة هذا الظلم الذي وقع علينا وأنهكنا، ولكن كما يقال: أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي".

جاء في بيان سابق للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "عددا كبيرا من الشبان اعتدوا على مواطن يهودي بواسطة إلقاء حجارة وأغراض على سيارته خلال سيرها، وتواصل الاعتداء عليه بالهراوات والقضبان الحديدية وإضرام النار في سيارته، ما أسفر عن فقدانه الوعي ونقل في أعقاب ذلك إلى المستشفى حيث مكث لفترة طويلة ووصفت حالته بالمتوسطة آنذاك".

وتضاف لائحة الاتهام إلى لوائح اتهام أخرى قدمت ضد شبان من مدينة عكا بزعم ضلوعهم في الاعتداء نفسه.

وفي السياق، بلغ عدد الشباب العرب الذين اعتقلتهم الشرطة من عكا في السجون الإسرائيلية 31 معتقلا؛ وهم، إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة. وتابع عدد من الشباب من عكا ملفات المحاكمة، وهم رهن الحبس المنزلي، بينهم خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أعلنت عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".

عرب48