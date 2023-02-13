المالية بغزة تطلق خدمة إلكترونية جديدة للموظفين العسكريين

غزة/سما/

أطلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية خدمة إلكترونية جديدة، تسمح للموظفين العسكريين بالاستعلام وعرض حركة مستحقاتهم بتفاصيل كاملة أسوة بالموظفين المدنيين.

وقالت الإدارة إن هذه الخدمة متاحة للكادر العسكري وذوي شهداء قوى الأمن الفلسطينية.

وأضافت أن هذه الخدمة الجديدة تمثل تحولاً نوعيًا في إطار تسهيل الخدمات للموظفين ضمن عملية التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة المالية.

وتسعى وزارة المالية لتطوير برامجها وأنظمتها المحوسبة بما يخفف عن الموظفين والجمهور، ويسهل من اتمام إجراءاتهم المالية، وفق رؤية استراتيجية تراعي التطور التكنولوجي الحديث.

ويمكن للموظفين والمستفيدين التعرف على الخدمة من خلال الدخول إلى موقع وزارة المالية، أو من خلال الضغط على هنا