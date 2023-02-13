  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية بغزة تطلق خدمة إلكترونية جديدة للموظفين العسكريين

الإثنين 13 فبراير 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تطلق خدمة إلكترونية جديدة للموظفين العسكريين



غزة/سما/

أطلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية خدمة إلكترونية جديدة، تسمح للموظفين العسكريين بالاستعلام وعرض حركة مستحقاتهم بتفاصيل كاملة أسوة بالموظفين المدنيين.

وقالت الإدارة إن هذه الخدمة متاحة للكادر العسكري وذوي شهداء قوى الأمن الفلسطينية.

وأضافت أن هذه الخدمة الجديدة تمثل تحولاً نوعيًا في إطار تسهيل الخدمات للموظفين ضمن عملية التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة المالية.

وتسعى وزارة المالية لتطوير برامجها وأنظمتها المحوسبة بما يخفف عن الموظفين والجمهور، ويسهل من اتمام إجراءاتهم المالية، وفق رؤية استراتيجية تراعي التطور التكنولوجي الحديث.

ويمكن للموظفين والمستفيدين التعرف على الخدمة من خلال الدخول إلى موقع وزارة المالية، أو من خلال الضغط على هنا

 

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

بالفيديو: غارات إسرائيلية على قطاع غزة

حماس تعقب على القصف الإسرائيلي لغزة

شهيد وإصابات في اقتحام شهد اشتباكات عنيفة بنابلس (فيديو)

عضو مجلس الحاخامات الأكبر في اسرائيل يثير الجدل بتعليق حول زلزال تركيا وسوريا

قناة عبرية: تهديد جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنين (صور)

"إسرائيل" تقر مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-13_14-27-38

"لوفيغارو": فرنسا تبحث عن خليفة للرئيس عباس

3 (23)

باع أرضه ليشتري سلاحاً.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد أبو علي

قناة عبرية : إسرائيل تخشى من استخدام "كتيبة جنين" للمسيرات

الولايات المتحدة تطلب إيضاحات من نتنياهو حول قرارات "الكابنيت" الليلة الماضية

مصر تدين قرار "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة: سيعمل على تفجير الاوضاع بالاراضي المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم