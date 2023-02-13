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"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطانية في الضفة

الإثنين 13 فبراير 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطانية في الضفة



جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة تسع بؤر استيطانية، ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، بهدف تكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016.

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#التعاون الاسلامي

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