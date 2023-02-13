البرغوثي: الاحتلال يشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن حكومة الاحتلال تشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع العالم، بقرارها تشريع تسعة مستعمرات استيطانية جديدة، والتحضير لإعادة بناء أربع مستوطنات تمت إزالتها سابقا في شمال الضفة الغربية، ومواصلتها شن هجماتها البربرية ضد المدن والقرى الفلسطينية و خاصة على مدينتي ومخيمات نابلس وجنين مما أدى حتى اليوم إلى ارتقاء 46 شهيدا بينهم 10 أطفال وامرأة مسنة.



ويترافق ذلك مع تصعيد الغارات المدمرة التي تشنها الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة ومع مواصلة مجزرة هدم البيوت الفلسطينية في القدس و خصوصا في جبل المكبر.



وقال البرغوثي إن تحالف المتطرفين العنصريين بقيادة نتنياهو مع الأصولية الدينية الفاشية التي يمثلها بن غفير و سموتريتش يجر المنطقة إلى انفجار شامل.



وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال الفاشي و نظام الابرتهايد العنصري الذي لن يردع إلا بمقاومته وفرض العقوبات والمقاطعة عليه.



وقال البرغوثي إن الشعب الفلسطيني يشعر بالاشمئزاز من استمرار أطراف دولية في سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، ولكن ذلك لن يكسر إرادة الفلسطينيين وإصرارهم على نيل الحرية إسقاط منظومة الاحتلال والابرتهايد العنصرية .