  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مضرب عن الطعام لليوم التاسع.. الاحتلال يمدد اعتقال خضر عدنان

الإثنين 13 فبراير 2023 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مضرب عن الطعام لليوم التاسع.. الاحتلال يمدد اعتقال خضر عدنان



رام الله / سما /

 مددت محكمة الاحتلال في "سالم"، اليوم الاثنين، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، حتى يوم الأحد المقبل.

ويواصل الشيخ عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ9 على التوالي رفضًا لاعتقاله، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.

#خضر عدنان

الأكثر قراءة اليوم

شهيد وإصابات في اقتحام شهد اشتباكات عنيفة بنابلس (فيديو)

قناة عبرية: تهديد جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنين (صور)

"إسرائيل" تقر مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط"

عضو مجلس الحاخامات الأكبر في اسرائيل يثير الجدل بتعليق حول زلزال تركيا وسوريا

التصعيد أم الهدوء.. ماذا تنتظر غزة لتحديد خياراتها؟

طفل بقي تحت الأنقاض 112 ساعة: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويذهب!

تعليمات لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية في تركيا بالعودة في أسرع وقت ممكن

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : إسرائيل تخشى من استخدام "كتيبة جنين" للمسيرات

الولايات المتحدة تطلب إيضاحات من نتنياهو حول قرارات "الكابنيت" الليلة الماضية

مصر تدين قرار "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة: سيعمل على تفجير الاوضاع بالاراضي المحتلة

الرئيس وصفها بـ"كلام فاضي".. (5) التزامات أمريكية فقط للسلطة : نعتذر عن أموال مباشرة للسلطة

بالفيديو: إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم