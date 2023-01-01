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قوات القمع تقتحم قسم (16) في "عوفر" وتجري عمليات تفتيش واسعة

الإثنين 13 فبراير 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم قسم (16) في "عوفر" وتجري عمليات تفتيش واسعة



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع "اليمّاز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، قسم (16) في سجن (عوفر)، وأجرت عمليات تفتيش واسعة.

‏وأوضح نادي الأسير، أن هذا الاقتحام هو الثالث الذي تنفذه وحدات القمع منذ نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حتى اليوم في سجن "عوفر".

وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.

#قوات القمع #سجن عوفر

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