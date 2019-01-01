ترامب يهاجم ريهانا: عديمة الموهبة

وكالات / سما /

أطلق دونالد ترامب هجوماً جديداً على نجمة البوب ريهانا، قبل يومين فقط من تصدرها عرضاً محورياً في مباريات السوبر بول.

وكتب الرئيس الأمريكي السابق على منصته "تروث سوشال" متحدثاً عن ريهانا: "بدون المصمم الخاص بها، لن تكون شيئاً، كل ما فيها سيئ، وهي ليست موهوبة".

وكانت ريهانا أثارت غضب ترامب، بعد أن حث عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس، روني جاكسون، اتحاد كرة القدم الأمريكي، على إلغاء مشاركة ريهانا في عرض يوم الأحد، إثر قيامها بكتابة عبارة بذيئة مسيئة لدونالد ترامب في مزرعة كاديلاك بولاية تكساس.

وفي 2019، استهدفت ريهانا، ترامب أثناء مقابلة مع مجلة فوغ، واصفة إياه بأنه "أكثر رجل مصاب بأمراض عقلية في أمريكا".

وفي 2020، ذهبت ريهانا إلى مزرعة كاديلاك الشهيرة في تكساس للاحتجاج على ترامب، وقامت بنشر صورة لعبارة بذيئة مسيئة لترامب كتبتها على أحد الجدران، قبل أن تتم تغطية العبارة بالطلاء الأسود من قبل أنصار ترامب.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها ريهانا، ترامب، إذ إنها وجهت انتقادات شديدة لردة فعله غير المبالية إزاء قضية سهولة اقتناء الأسلحة التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى عمليات إطلاق نار مأساوية.

وقالت نجمة البوب معلقة على مشاركتها في عرض مباراة السوبر بول، إنها لم تكن واثقة في البداية من مواجهة هذا التحدي الجديد، خاصة أنه ظهورها الأول في حدث مباشر منذ سبع سنوات، إضافة إلى أنه يأتي بعد ولادتها بثلاثة أشهر فقط، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.