  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مطعم غريب يثير الجدل في الصين

الإثنين 13 فبراير 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطعم غريب يثير الجدل في الصين



وكالات / سما /

جذب تصميم غريب لمطعم في الصين أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاستخدامه تصميم فريد لم يسبق أن نفذه غيره من قبل لجذب انتباه المرتادين.


وبحسب ما ذكرته صحيفة الشعب الصينية يعتمد أحد مطاعم الشواء بمدينة تشونغ تشينغ الصينية على أنابيب المياه الإسمنتية الضخمة كغرف لاستقبال زبائنه، ما يوفر تجربة مختلفة لمحبي المشاوي.

وقد وجدت هذه الفكرة إعجابا من عدد كبير من الزبائن الذين توافدوا على المطعم لتجريبها، كما لفت انتباه محبي التصوير والسفر على السوشيال ميديا الذين توافدوا لالتقاط الصور بداخله.

ويقدم هذا المطعم الغريب طاولات جذابة ومناظر طبيعية ملفتة للإنتباه كما يزينها باضائات حديثه يمكنها أن تساعد الرواد على التاقلم سريعا مع ديكور المطعم.

#الصين #مطعم غريب #مطعم #الاكل #التصميم #الزبائن #التواصل الاجتماعي #الشواء

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: غارات إسرائيلية على قطاع غزة

حماس تعقب على القصف الإسرائيلي لغزة

شهيد وإصابات في اقتحام شهد اشتباكات عنيفة بنابلس (فيديو)

عضو مجلس الحاخامات الأكبر في اسرائيل يثير الجدل بتعليق حول زلزال تركيا وسوريا

قناة عبرية: تهديد جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنين (صور)

"إسرائيل" تقر مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط"

التصعيد أم الهدوء.. ماذا تنتظر غزة لتحديد خياراتها؟

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : إسرائيل تخشى من استخدام "كتيبة جنين" للمسيرات

الولايات المتحدة تطلب إيضاحات من نتنياهو حول قرارات "الكابنيت" الليلة الماضية

مصر تدين قرار "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة: سيعمل على تفجير الاوضاع بالاراضي المحتلة

الرئيس وصفها بـ"كلام فاضي".. (5) التزامات أمريكية فقط للسلطة : نعتذر عن أموال مباشرة للسلطة

بالفيديو: إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم