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"حماس": قرار الكابنيت يكشف الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال

الإثنين 13 فبراير 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": قرار الكابنيت يكشف الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال



غزة/ سما /

 قالت حركة "حماس"، الإثنين، إن قرار ما يسمى "الكابنيت" الإسرائيلي بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية يظهر مرة أخرى الوجه الفاشي  والعنصري لحكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن انتهاكاتها وإجرامها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويظهر تحديها واستخفافها بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية التي لطالما أكّدت عدم شرعية الاستيطان وطالبت بوقفه.

ودعت "حماس" الفلسطينيين والقوى والفصائل إلى مقاومة سياسات الاحتلال الاستيطانية بالوسائل كافة، داعيةًالأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه ومقدساته، وتفعيل مقاطعة هذا الكيان المحتل، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية، انتصاراً للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.

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