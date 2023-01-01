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تطبيق جديد يراقب مكان تواجد أطفالك في الوقت الفعلي عبر ساعة آبل!

الإثنين 13 فبراير 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق جديد يراقب مكان تواجد أطفالك في الوقت الفعلي عبر ساعة آبل!



وكالات / سما /

سيتم الترحيب بميزة Find My Kids (اعثر على أطفالي) الجديدة على ساعة آبل، من قبل العديد من الأمهات والآباء القلقين.

وأضاف عملاق التكنولوجيا هذا التطبيق حتى يتمكن الآباء من تتبع ذريتهم في الوقت الفعلي.

وسيحفظ أيضا بيانات الموقع التاريخية الخاصة بهم لمدة تصل إلى شهر - ما يمكّن الأشخاص المتوسوسين من التحقق بالضبط مما كان طفلهم ينوي القيام به.

وتعمل ميزة الأمان أيضا في الاتجاه الآخر، حيث يتمكن الأطفال من تنبيه والديهم إذا شعروا أنهم في خطر.
وبالضغط على زر SOS في ساعة آبل، يمكنهم إرسال تنبيه إلى هاتف والديهم مع تحديد موقعهم.

وتم إنشاء التطبيق نفسه بواسطة مطور تابع لجهة خارجية وهو الأول من نوعه الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام خارج النظام البيئي لشركة آبل.

وهذا يعني أنه طالما أن الطفل لديه ساعة آبل، يمكن للوالد استخدام أي علامة تجارية من الهواتف الذكية لتتبع موقعهم.

ويحتوي التطبيق على عداد خطوات محبب يشجع الأطفال على المشي أكثر على مدار اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي فاديخ جينياتولين: "تتمثل مهمة شركتنا في التأكد من أن الآباء يربون أطفالا سعداء في بيئة آمنة. نحاول جعل تطبيقنا متاحا لكل من الآباء والأطفال، لذا فإن إصدار ساعة آبل الجديد سيفيد بشكل كبير كلا الجانبين من مستخدمينا. نحن نضمن باستمرار أفضل أداء لمنتجنا، لذا فإن أي تكامل مع أحدث الأدوات هو مجرد مسألة وقت".

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