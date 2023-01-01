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‫صدمة الحساسية قد تهدد الحياة.. وهذه أعراضها

الإثنين 13 فبراير 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫صدمة الحساسية قد تهدد الحياة.. وهذه أعراضها



وكالات / سما /

قالت الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو إن صدمة الحساسية أكثر أشكال استجابات الحساسية المفرطة ‫خطورة، وقد تهدد الحياة.

‫وأوضحت الجمعية أن صدمة الحساسية تحدث بسبب:

لدغات الحشرات، مثل الدبابير والنحل.
الأطعمة، مثل المكسرات والبقوليات والأسماك والمحار ‫ومنتجات الألبان وأنواع معينة من الفاكهة.
 بعض الأدوية، ‫مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم.

‫وتتمثل أعراض صدمة الحساسية في:

ضيق التنفس.
الشعور بطعم معدني في الفم.
حرقان أو وخز أو حكة في اللسان أو اللثة.
حرقان على راحتي اليدين ‫وباطن القدمين.
الصداع.
الارتباك.

‫ونظرا لأن صدمة الحساسية تمثل حالة طبية طارئة، فيجب استدعاء الإسعاف ‫فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة.

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