‫صدمة الحساسية قد تهدد الحياة.. وهذه أعراضها

وكالات / سما /
قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن صدمة الحساسية أكثر أشكال استجابات الحساسية المفرطة خطورة، وقد تهدد الحياة.
وأوضحت الجمعية أن صدمة الحساسية تحدث بسبب:
لدغات الحشرات، مثل الدبابير والنحل.
الأطعمة، مثل المكسرات والبقوليات والأسماك والمحار ومنتجات الألبان وأنواع معينة من الفاكهة.
بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم.
وتتمثل أعراض صدمة الحساسية في:
ضيق التنفس.
الشعور بطعم معدني في الفم.
حرقان أو وخز أو حكة في اللسان أو اللثة.
حرقان على راحتي اليدين وباطن القدمين.
الصداع.
الارتباك.
ونظرا لأن صدمة الحساسية تمثل حالة طبية طارئة، فيجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة.