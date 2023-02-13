قناة عبرية : إسرائيل تخشى من استخدام "كتيبة جنين" للمسيرات

القدس المحتلة / سما /

تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من استخدام كتيبة جنين للمسيّرات في تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين.

واعتبرت قناة كان العبرية أن استخدام كتيبة جنين للطائرات المسيرة في رصد قوات الاحتلال خلال تواجدها في المخيم، تطور خطير في عمل الكتيبة.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي إن خطورة استخدام هذا النوع من المسيّرات تكمن في كشف مسارات انسحاب الجيش وأماكن تواجده مما يسهل استهدافها.

وأضافت القناة أن المستعربين رصدوا وجود طائرات مسيّرة في الأجواء تقوم بتصويرهم، ولاحقا فهموا أن الهدف كان رصد تحركاتهم في مخيم جنين.

وشدد مسؤول أمني إسرائيلي في حديث مع قناة كان على أن كتيبة جنين تعمل بشكل منظم، وهدف هذه المسيرات ليس فقط رصد القوات التي تحاصر المنزل الذي يتواجد فيه المطارد وإنما إعطاء صورة كاملة عن انتشار القوات.