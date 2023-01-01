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نابلس : تشييع جثمان الشهيد أمير بسطامي

الإثنين 13 فبراير 2023 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس : تشييع جثمان الشهيد أمير بسطامي



رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد أمير بسطامي (22 عاما) الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي إلى وسط المدينة ثم إلى دوار الشهداء لأداء صلاة الجنازة عليه، ثم إلى منزل الشهيد في حي "خلة العامود" في المنطقة الشرقية من نابلس لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور وحاصرت بناية وسط اشبتاكات مسلحة مع المقاومة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه اقتحم مدينة نابلس لاعتقال منفذي عملية "شافي شمرون" التي وقعت في أكتوبر الماضي وأدت لمقتل جندي إسرائيلي.

وأشار جيش الاحتلال في بيان صحفي إلى أنه اعتقل المطاردين اسلام الطويل وعبد جوري وشاب ثالث بعد أن حاصر منزلا كانوا يتواجدون فيه.

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