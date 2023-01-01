الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن "عتصيون" في ظل البرد القارس

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن 35 أسيرا، يقبعون في سجن "عتصيون"، يعيشون معاناة مضاعفة في ظل البرد القارس.

وذكرت محامية الهيئة جاكلين الفرارجة بعد زيارتها للسجن، أن الأسرى يعانون الأمرّين في فصل الشتاء، مشيرة إلى أن غرف السجن عبارة عن بركسات حديدية باردة جدا، يتوسطها شباك بشبك حديدي دون زجاج أو أي عازل يمنع تسرب مياه الأمطار إلى الداخل، ما تسبب في رطوبة الأغطية هناك، إضافة إلى انتشار العفن على الجدران والأسقف.

وأضافت في بيان صحفي، أن ساحة الفورة مغطاة بشبك حديدي، لا يحمي الأسرى من البرد والأمطار أثناء خروجهم، إلى جانب عدم توفر المياه الساخنة للاستحمام والاستعمال اليومي، إضافة إلى رداءة الطعام كماً ونوعا، حيث تكون الوجبات غالبا باردة، ولا يُسمح لهم بتناول مشروبات ساخنة، إلا الشاي صباحا.

وسجن عتصيون (مركز توقيف عتصيون)، يقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو مقام على أراضٍ محتلة شمال الخليل، ضمن تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، ويُدرج ضمن أسوأ مراكز التوقيف.