  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلام: يوم الإذاعة العالمي فرصة للمطالبة بالتضامن مع الإعلاميين الفلسطينيين

الإثنين 13 فبراير 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت وزارة الإعلام، إلى أن يكون يوم الإذاعة العالمي فرصة لمطالبة العالم بالتضامن مع الإعلاميين الفلسطينيين، الذين خسروا العام الماضي الزميلتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الاعلام، اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف الثالث عشر من شباط من كل عام، ويحمل في دورته الـ12 شعار (الإذاعة السلام).

وأشادت الوزارة بالمحطات الإذاعية في فلسطين، وبدورها الكبير في التعبير عن رسالة الحرية لشعبنا، وفضح عدوان الاحتلال وإرهابه اليومي، مستذكرة شهداء الأثير، الذين فقدوا حياتهم خلال تأدية واجبهم المهني والوطني والإنساني.

وطالبت دول العالم بالتدخل لحماية مؤسساتنا الإذاعية وصحفيينا، والضغط لتطبيق قرار مجلس الأمن (2222) القاضي بحماية حرّاس الحقيقة ومحاسبة المعتدين عليهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

#وزارة الإعلام #الإعلاميين

الأكثر قراءة اليوم

شهيد وإصابات في اقتحام شهد اشتباكات عنيفة بنابلس (فيديو)

"إسرائيل" تقر مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط"

قناة عبرية: تهديد جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنين (صور)

التصعيد أم الهدوء.. ماذا تنتظر غزة لتحديد خياراتها؟

طفل بقي تحت الأنقاض 112 ساعة: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويذهب!

تعليمات لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية في تركيا بالعودة في أسرع وقت ممكن

عضو مجلس الحاخامات الأكبر في اسرائيل يثير الجدل بتعليق حول زلزال تركيا وسوريا

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة تطلب إيضاحات من نتنياهو حول قرارات "الكابنيت" الليلة الماضية

مصر تدين قرار "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة: سيعمل على تفجير الاوضاع بالاراضي المحتلة

الرئيس وصفها بـ"كلام فاضي".. (5) التزامات أمريكية فقط للسلطة : نعتذر عن أموال مباشرة للسلطة

بالفيديو: إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

photo_2023-02-13_03-50-34 (2)

حماس تعقب على القصف الإسرائيلي لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم