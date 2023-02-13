الإعلام: يوم الإذاعة العالمي فرصة للمطالبة بالتضامن مع الإعلاميين الفلسطينيين

رام الله / سما /

دعت وزارة الإعلام، إلى أن يكون يوم الإذاعة العالمي فرصة لمطالبة العالم بالتضامن مع الإعلاميين الفلسطينيين، الذين خسروا العام الماضي الزميلتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الاعلام، اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف الثالث عشر من شباط من كل عام، ويحمل في دورته الـ12 شعار (الإذاعة السلام).

وأشادت الوزارة بالمحطات الإذاعية في فلسطين، وبدورها الكبير في التعبير عن رسالة الحرية لشعبنا، وفضح عدوان الاحتلال وإرهابه اليومي، مستذكرة شهداء الأثير، الذين فقدوا حياتهم خلال تأدية واجبهم المهني والوطني والإنساني.

وطالبت دول العالم بالتدخل لحماية مؤسساتنا الإذاعية وصحفيينا، والضغط لتطبيق قرار مجلس الأمن (2222) القاضي بحماية حرّاس الحقيقة ومحاسبة المعتدين عليهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.