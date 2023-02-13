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بقرار من بن غفير .. تقليص ساعات استخدام الأسرى للحمامات

الإثنين 13 فبراير 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقرار من بن غفير .. تقليص ساعات استخدام الأسرى للحمامات



القدس المحتلة / سما /

أبلغت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحركة الأسيرة تقليص استخدام الحمامات بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، وذلك بموجب العقوبات التي تفرض سلطات الاحتلال على الأسرى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بإن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بقرار تقلص أوقات استخدام الحمامات لمدة ساعة.

وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب أن ذلك يأتي ضمن العقوبات التي فرضها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الأسرى كرد على ما يجري في الخارج.

ولا تستبعد هيئة شؤون الأسرى أن يؤدي هذا القرار إلى توتر الأوضاع داخل سجون الاحتلال، خاصة أنه ينتقص من حقوق الأسرى التي تحاول سلطات الاحتلال سحبها بحجج واهية.

ويواصل بن غفير، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان قراره الأخير إغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.

وعلق بن غفير "علي واجب إغلاق المنشآت وعدم التسامح مع السجناء الأمنيين. إنهم يستحقون عقوبة الإعدام، لكن يجب معاملتهم كمخربين حتى صدور حكم الإعدام".

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