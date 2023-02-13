خدمات جباليا "يقتنص" لقب البطولة التنشيطية لكرة الطائرة

غزة / سما /

توّج فريق خدمات جباليا بلقب بطولة "شهداء جنين" لكرة الطائرة, عقب فوزه المثير على الصداقة (3-2), في النهائي الذي جرى على صالة "سعد صايل" بغزة.



وقدّم الفريقان عرضا مميزا, إذ حسم الصداقة الشوطين الأول والثاني (25-17), و25-21) تواليا, قبل أن يعود خدمات جباليا في الثالث والرابع (25-17), و(25-21).



وفي الشوط الخامس والفاصل, فرض خدمات جباليا كلمته وفاز (15-13), ليحصد لقب البطولة التنشيطية, وينال مبلغ 2000 دولار مكافأة من عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة.



قاد اللقاء تحكيميا أسامة المقيد، حكم ثان حاتم حمودة، مسجل سمير المقيد، مراقبي خطوط عاطف حسونة ومحمد مهاني، لجنة مسابقات مصطفى النواجحة، لجنة حكام جمال حسونة.