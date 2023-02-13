حسم مصير الحضور الجماهيري في الجولة 19 من الممتازة

غزة / سما /

طبق اتحاد كرة القدم قرار استكمال الدوري الممتاز بدون حضور جماهيري مع بداية الجولة الثامنة عشرة بناءً على توصيات مشتركة مع الشرطة الفلسطينية.

وكان نادي شباب رفح اعترض على قرار منع الجماهير وهدد باستقالة مجلس الإدارة، قبل أن يوافق مؤخراً على خوض المباراة بعد تأجيلها يومين.

وقال عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في تصريحات صحفية إن مباريات الجولة 19 ستكون بدون جمهور أيضاً، مع استمرار حالة التقييم من أجل اتخاذ قرار مناسب للجولات الثلاثة الأخيرة.

وتواصل الجهات المسؤولة إيجاد الحلول المناسبة لمنع الشغب الجماهيري في ملاعب غزة.