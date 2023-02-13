صحيفة تكشف عن استراتيجية أمير قطر لشراء مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يسعى لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في الأيام الماضية، وجود عروض من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لشراء نادي "الشياطين الحمر".

وقالت "الغارديان"؛ إن أمير دولة قطر يخطط لاعتماد "استراتيجية" بهدف شراء النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمير قطر يحاول الإثبات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بأن مانشستر يونايتد سيكون كيانا منفصلا عن نادي باريس سان جيرمان المملوك أيضا للإمارة الخليجية عبر صندوقها السيادي.

وحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإنه لا يسمح للأندية التي يمكن أن تلتقي في نفس المسابقة مثل دوري أبطال أوروبا أن يكون لها نفس المالك.

ووفق "الغارديان"، فإن قطر تسعى حاليا لإثبات أن مانشستر يونايتد لن يدار من قبل نفس الإدارة والموظفين المشرفين على نادي العاصمة الفرنسي.

وقالت الصحيفة؛ إن "الاستراتيجية القطرية" قد يتم قبولها، لاسيما أن ناديي "ريد بول سالزبورغ" النمساوي و"آر بي لايبزيغ" الألماني، يعودان في النهاية لمالك واحد، هو شركة "ريد بول".

وأثقلت عائلة، غلايزر التي تملك النادي منذ عام 2005 ولا تحظى بشعبية في صفوف جماهير يونايتد، النادي بديون ضخمة، وأثارت غضب المشجعين من خلال دعم مشروع "دوري السوبر" الأوروبي، الذي أُجهض قبل أن يولد، في عام 2021.

لكن العرض القطري قد يعيد النادي بطل إنجلترا 20 مرة إلى سكته الصحيحة، بعد أن يتم ضخ ميزانية كبيرة في خزينته.