أندية تركية تقرر الانسحاب من الدوري المحلي بسبب الزلزال

وكالات / سما /

قرر نادي غازي عنتاب الرياضي لكرة القدم الانسحاب من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وعزا النادي انسحابه من مسابقات كأس الجمهورية والدوري، إلى "عدم قدرته على التفكير في كرة القدم بعد وقوع كارثة بهذا الحجم".

وقال النادي في بيان نشره على موقعه : "نواصل تضميد الجراح بعد كارثة الزلزال الذي ضرب 10 مدن مجاورة، بينها مدينتنا (غازي عنتاب)".

وأضاف نادي غازي عنتاب: "بعد هذه الكارثة، لم تعد لدينا القدرة على الحديث عن كرة القدم".

وتابع: "لا يبدو أن نادينا يمكنه مواصلة أنشطته الرياضية في ظل كل هذه الظروف الصعبة"، معلنا انسحاب النادي من منافسات الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لموسم 2022-2023.

وكان فريق مالاتيا سبور قد أعلن بشكل رسمي، أمس السبت، انسحابه من منافسات الدوري التركي أيضا.

وقال مالاتيا خلال البيان الذي أصدره عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر:" تأثرت مدينة مالاتيا مثل العديد من المدن الأخرى بزلزال بلغت قوته 7.7 درجة، وتوقفت الحياة في مدينتنا بعد هذه الكارثة، التي أثرت بعمق عليها وعلى بلادنا".

وأضاف النادي: "في نفس الوقت، توفى حارسنا أحمد أيوب تركسلان في الزلزال، وفي الوقت التي ما زالت آلامنا قائمة، ونحن منشغلون في مداواة جراحنا، فإننا لا نفكر في لعب كرة القدم في هذه الحالة، ولا توجد بيئة مناسبة للعب كرة القدم في مدينتنا".

وأتم مالاتيا بيانه: "وتماشيا مع القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الإدارة، قمنا بنقل طلبنا إلى الاتحاد التركي لكرة القدم بالانسحاب من الدوري".

وأكد أمحمد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد المحلي، أن فريق هاتاي سبور قرر أيضا عدم استكمال مبارياته بالدوري هذا الموسم، بعد الزلزال الذي ضرب المدينة، وسقوط العديد من القتلى والمصابين جراء تلك الكارثة.

وقرر اتحاد الكرة التركي تأجيل مباريات كرة القدم بالبلاد لمدة أسبوع، وأعلن موعد انطلاق مباريات الدوري المقرر لها في الثالث والرابع من آذار/ مارس المقبل.

وضرب زلزال الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.