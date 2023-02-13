فيديو.. مانشستر يونايتد يخطف انتصاراً مثيراً من أنياب ليدز

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً صعباً وثميناً على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “إيلاند رود”، ضمن إطار الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن مانشستر يونايتد انتصر بفارق هدفين على خصمه، إلا أنه لم يقدّم مباراة طيبة على مدار التسعين دقيقة، بل يمكن القول أن ليدز يونايتد كان الأفضل في معظم الأوقات، لكن هدف ماركوس راشفورد الحاسم غيّر مجرى اللقاء تماماً.

وظهر فريق المدرب إريك تين هاج بمستوى سيء للغاية خلال الشوط الأول، وكاد ليدز يونايتد أن يفتتح التسجيل في أكثر من لقطة، بينما جاءت الفرصة الأهم لمانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع، بعد أن انفرد برونو فيرنانديز بالحارس بشكل كامل، لكنه فشل في وضع الكرة بالشباك.

وواصل ليدز يونايتد الضغط على مانشستر يونايتد بحثاً عن تسجيل هدف التقدم خلال النصف ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني. وبعكس سير اللقاء، نجح فريق الشياطين الحمر في تسجيل هدف مباغت حمل توقيع ماركوس راشفورد عند الدقيقة 80، عبر كرة رأسية رائعة، مستغلاً العرضية المتقنة من زميله لوك شو.

ولم يكتفي مانشستر يونايتد بهذا الهدف، حيث استغل حالة الارتباك والاحباط التي أصابت لاعبي ليدز يونايتد، واستطاع تسجيل هدف ثانٍ بعد 5 دقائق عن طريق أليخاندرو جارناتشو عبر مجهود فردي بحت.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 46 وصعد مؤقتاً إلى المركز الثاني، في حين تجمّد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 19، ليبقى في المركز 17.