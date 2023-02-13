فيديو.. مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا ويقترب من صدارة الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على مُنافسه فريق أستون فيلا بنتيجة 3-1، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في ملعب الاتحاد قد بدأ عن طريق المُدافع رودري في الدقيقة 4 بعد لعبة رأسية مُتقنة غالطت إيميليانو مارتينيز حارس الفيلانز.

ونجح إيلكاي جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني للسيتي بعد تمريرة مُساعدة “أسيست” من زميله إيرلينج هالاند في الدقيقة 39.

وأنهى رياض محرز ثلاثية الشوط الأول في الدقيقة 45+1 بعد أن ترجم ركلة جزاء لهدفٍ في مرمى الضيوف.

وقلص أولي واتكينز الفارق بهدفٍ للضيوف في الدقيقة 61، وجاء الهدف بفضل تمريرة بينية رائعة من دوجلاس لويز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط للنقطة رقم 48، يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط فقط عن المُتصدر أرسنال الذي لعب مُباراةً أقل.

وتجمد رصيد أستون فيلا بعد الهزيمة عند النقطة 28 يحتل بهم الفريق المركز الحادي عشر.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له في الدوري ضد أرسنال على أرض ملعب الإمارات يوم 15 فبراير، فيما سيلعب أستون فيلا ضد المُنافس نفسه أرسنال يوم السبت المُقبل