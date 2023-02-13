الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سامي القزقي، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في بلدة دورا جنوب الخليل.

من جهته، قال رئيس مجلس قروي التوانة بمسافر يطا محمد ربعي ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسماعيل محمد جبر العمور (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في القرية.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.