أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- الرئيس الإسرائيلي يقترح حلا وسطا للأزمة القضائية
- وزير القضاء يرفض اقتراح الرئيس الإسرائيلي: لن نؤجل إقرار القوانين
- ناحوم برنع يكتب: لا يوجد شركاء للاتفاق وحان وقت الانتقام
- بايدن يتطرق إلى الإصلاحات في الجهاز القضائي: يجب أن تتم بالتوافق
- الاحتجاج يصل إلى القدس واليوم مظاهرة كبيرة أمام "الكنيست" خلال التصويت على القوانين لإضعاف الجهاز القضائي
- الخطوات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر لشرعنة بؤر استيطانية من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد
- نقل 200 شرطي إلى القدس
* "معاريف":
- الرئيس الإسرائيلي: أوقفوا التدهور إلى الهاوية
- الائتلاف الحكومي: انتهينا من التملق والنفاق ونواصل خطتنا بكل قوة
- مظاهرة ضخمة اليوم في القدس والمئات يعلنون الإضراب العام
- بن غفير يصر على العملية في القدس ويقول "لا سيادة ولا ردع بالقدس الشرقية"
- الرئيس المصري يهاجم إسرائيل بسبب اقتحامات الأقصى ومحاولة تهديد القدس
* "هآرتس":
- الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى وقف تدهور الأوضاع
- المجلس الوزاري المصغر يقر شرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات
- إسرائيل تمنع الفلسطينيين دون سن 22 من الدخول في منظمات تدعو إلى السلام
- زهافا جلؤون تكتب: الحكم بالإعدام هذا هو الإرهاب
- افتتاحية الصحيفة: يوم الإثنين الأسود