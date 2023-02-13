أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- الرئيس الإسرائيلي يقترح حلا وسطا للأزمة القضائية

- وزير القضاء يرفض اقتراح الرئيس الإسرائيلي: لن نؤجل إقرار القوانين

- ناحوم برنع يكتب: لا يوجد شركاء للاتفاق وحان وقت الانتقام

- بايدن يتطرق إلى الإصلاحات في الجهاز القضائي: يجب أن تتم بالتوافق

- الاحتجاج يصل إلى القدس واليوم مظاهرة كبيرة أمام "الكنيست" خلال التصويت على القوانين لإضعاف الجهاز القضائي

- الخطوات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر لشرعنة بؤر استيطانية من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد

- نقل 200 شرطي إلى القدس

* "معاريف":

- الرئيس الإسرائيلي: أوقفوا التدهور إلى الهاوية

- الائتلاف الحكومي: انتهينا من التملق والنفاق ونواصل خطتنا بكل قوة

- مظاهرة ضخمة اليوم في القدس والمئات يعلنون الإضراب العام

- بن غفير يصر على العملية في القدس ويقول "لا سيادة ولا ردع بالقدس الشرقية"

- الرئيس المصري يهاجم إسرائيل بسبب اقتحامات الأقصى ومحاولة تهديد القدس

* "هآرتس":

- الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى وقف تدهور الأوضاع

- المجلس الوزاري المصغر يقر شرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات

- إسرائيل تمنع الفلسطينيين دون سن 22 من الدخول في منظمات تدعو إلى السلام

- زهافا جلؤون تكتب: الحكم بالإعدام هذا هو الإرهاب

- افتتاحية الصحيفة: يوم الإثنين الأسود