  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: قرارات "الكابينيت" إعلان حرب على شعبنا

الإثنين 13 فبراير 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: قرارات "الكابينيت" إعلان حرب على شعبنا



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة.

وقال فتوح، في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين: إن حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده، حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ كلها ستواجَه بصمود شعبنا ومقاومته.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، سيُفشِل كل المخططات العنصرية، ويُسقِط النظام الفاشي العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس.

#روحي فتوح #الكابينيت

الأكثر قراءة اليوم

شهيد وإصابات في اقتحام شهد اشتباكات عنيفة بنابلس (فيديو)

"إسرائيل" تقر مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط"

التصعيد أم الهدوء.. ماذا تنتظر غزة لتحديد خياراتها؟

قناة عبرية: تهديد جديد يواجه الجيش الإسرائيلي في جنين (صور)

طفل بقي تحت الأنقاض 112 ساعة: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويذهب!

تعليمات لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية في تركيا بالعودة في أسرع وقت ممكن

حزن وألم يخيمان على عائلات فلسطينيين من غزة قضوا في الزلزال المدمر

الأخبار الرئيسية

مصر تدين قرار "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة: سيعمل على تفجير الاوضاع بالاراضي المحتلة

الرئيس وصفها بـ"كلام فاضي".. (5) التزامات أمريكية فقط للسلطة : نعتذر عن أموال مباشرة للسلطة

بالفيديو: إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

photo_2023-02-13_03-50-34 (2)

حماس تعقب على القصف الإسرائيلي لغزة

1233484376

بالفيديو: غارات إسرائيلية على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم