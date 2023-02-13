رام الله / سما /

ركّزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على البيان الختامي لمؤتمر "القدس صمود وتنمية"، الذي أكد أن القضية الفلسطينية العادلة ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار.

وأبرزت الصحف أيضا استشهاد الطفل قصي واكد (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: دعم القدس وتعزيز صمود أهلها واجب ديني وضرورة إنسانية ووطنية

- "مؤتمر القدس": القضية الفلسطينية العادلة ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار

- ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا الى أكثر من 33 ألفا

- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا الى 95

- استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

- ردا على قرار الاحتلال شرعنة 9 بؤر استيطانية... أبو ردينة: الاستيطان جميعه غير شرعي وكل الإجراءات الأحادية مرفوضة

- الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الشاب مثقال ريان

- رام الله: "فتح" تحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل عضو لجنتها المركزية جمال محيسن

- اشتية يطالب "اليونيسف" بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين

- الاحتلال يصادق على قانون لإلغاء اخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة

* "الأيام":

- "الكابينيت" الإسرائيلي يصادق على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات ودعم خطة بن غفير

- استشهاد فتى وإصابتان خطيرتان لشابين فـي اقـتحـام واسـع لمشـارف مخيـم جـنيـن

- مؤتمر القدس يتحول إلى قمة عربية تؤكد مجددا على دعم القدس وأهلها

- اشتية: البؤر العشوائية كما جميع المستوطنات على أرضنا غير شرعية

- سلفيت: تشييع جثمان الشهيد مثقال ريان

- اغلاق منزل عائلة الشهيد قراقع واقتحام أحياء مقدسية

- قوات الاحتلال تهدم منزلا ومنشآت وتوقف مشاريع زراعية قرب أريحا

- الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في جريمة قتل الشاب مثقال ريان

- قتلى الزلزال: أكثر من 35 ألف شخص والأمم المتحدة تتوقع "تضاعف" العدد

- الاحتلال يصادق على قانون لإلغاء اخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة

- الاحتلال يقر اقتراح قانون سحب جنسية وإقامة منفذي العمليات وذويهم

* "القدس":

- مؤتمر القدس يطالب بتوفير الحماية الدولية ووقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني

- استشهاد طفل واصابتان خطيرتان في مخيم جنين

- أكثر من 33 ألف قتيل ضحايا زلزال تركيا وسوريا

- الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين

- نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة في القدس والضفة

- "الكابينيت" يصادق على شرعنة 9 بؤر ولجنة وزارية تلغي اخلاء 4 مستوطنات

- احتجاجا على خطة إضعاف القضاء... اضراب عن العمل في إسرائيل ومظاهرات ومسيرات