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خلال حملة اعتقالات.. الاحتلال يعلن اعتقاله فلسطينيين قتلا جنديًا قرب نابلس

الإثنين 13 فبراير 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال حملة اعتقالات.. الاحتلال يعلن اعتقاله فلسطينيين قتلا جنديًا قرب نابلس



رام الله / سما /

أعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين ، أن العملية الواسعة التي نفذت في نابلس استهدفت ناشطين نفذا عملية إطلاق نار قبل 4 أشهر عند حاجز عسكري قرب مستوطنة شايف شمرون ما أدى الى مقتل جندي حينها.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن المعتقلين هما عبدالكامل جوري، وأسامة الطويل، وكلاهما  نفذا عملية اطلاق النار حينها ،مشيرا الى انه تم الاستيلاء على بندقيتين كانتا بحوزتهما .

 وأشار إلى أنه تم اعتقال ثالث كان متواجًدا برفقتهما، في إشارة للشاب عمر الطويل شقيق أسامة.

وادعت قناة 13 العربية، أن العملية نفذتها قوات من دفدوفان وجولاني بعد معلومات استخباراتية دقيقة من الشاباك.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن تلك القوات اعتقلت المواطنة شهلة النجار والدة الشهيـد مجاهد النجار من بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقل برفقتها نجلها خالد.

واعتقل الشاب أحمد محمد شريتح من المزرعة الغربية شمال رام الله.

فيما اعتقال عز الدين حمامرة من جبع جنوب جنين، وساهر أبو جمال من بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشباب أمير سامي القزقي- دورا جنوب المدينة.

وفي القدس، اعتقل 3 مواطنين، وهم: معتز يوسف أبو دياب، أحمد طروة، مصطفى نبيل القاق.

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