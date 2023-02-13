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طقس فلسطين: أجواء شديدة البرودة وفرصة لسقوط امطار متفرقة

الإثنين 13 فبراير 2023 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء شديدة البرودة وفرصة لسقوط امطار متفرقة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2023/02/13، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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