عرين الأسود تتمكن من نصب كمين محكم للاحتلال في نابلس

نابلس/سما/

أعلنت مجموعات عرين الأسود، فجر اليوم الاثنين، عن تمكن مقاتيلها من نصب كمين محكم واستدراج جنود الاحتلال خلال اقتحامهم مدينة نابلس واستهدافهم بعبوات شديدة الانفجار وصليات من الرصاص حتى تم الاجهاز عليهم.

وقالت العرين في بيان مقتضب: " تمكنت مجموعاتنا المقاتلة من نص كمينٍ محكم واستدراج الجيش الإسرائيلي الغبي للوقوع بكل سهولة في كمين أسودنا ، وتمكن مقاتلينا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمجموعة من الجنود الذين دخلوا لقلب الكمين كالفئران ، وامطارهم بعد ذلك بصليات من الرصاص المبارك حتى تم الإجهاز عليهم.

وأضافت العرين :"نترك لقيادة جيش الإحتلال الإنكار والتعتيم وتوزيع قتلاهم على الحوادث في الطرقات والجبال والأمراض ، ألم نقل لكم أيها الجيش الجبان عبر بياناتنا المقتضبة بأننا في انتظاركم وبأننا مشتاقون جداً للدعس على جنودكم الجبناء.

وتابعت :"أحبتنا أبناء مدينتنا الشامخة :- نُشهد الله بأننا في الميدان ولا نريد شهادةً من أحد ، ونشهد الله بأن جنودنا ومقاتلينا لم يبرحوا الجبل حتى ولو على دمائهم ،عاشت سواعد أسودنا المتوضئة وعاشت بنادقهم الشريفة التي لا تعرف الا الاشتباك مع العدو الصهيوني ،عاشت كل المجموعات المقاتلة في نابلس التي لبّت النداء وكانت معنا كتفاً بكتف وساعداً بساعد ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وانه لجهادٌ واشتباك حتى الإستشهاد ، بارك الله في الشرفاء والأحرار وأخزى الله كل من يمتلك بندقية ولا يمتلك شرف الرجولة و الجهاد.