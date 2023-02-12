بالفيديو: غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة/سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة ، وذلك رداً على إطلاق صاروخ أول أمس من القطاع صوب المستوطنات المحاذية، بحسب ما زعم جيش الاحتلال.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة بـ10 صواريخ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه، دون إن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد للمقاومة شرق بيت حانون، و نقطة لحماة الثغور شرقي مدينة خانيونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لحركة حماس وسط قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال: " حماس تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن اي انتهاك."