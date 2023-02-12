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بالفيديو: الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات مسلحة

الإثنين 13 فبراير 2023 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: الاحتلال يقتحم نابلس وسط اشتباكات مسلحة



نابلس/سما/

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس من عدة محاور الليلة.

وافاد شهود عيان بأن قوات خاصة تحاصر عمارة سكنية قرب مصنع الارز وسط مدينة نابلس وسط اشبتاكات مسلحة مع المقاومة.

وذكرت  المصادر بأن الاحتلال يطالب المتواجدين في العمارة السكنية بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت وسط إطلاق نار والمحاصرين داخل المنزل يرفضون تسليم أنفسهم. 

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت وصول طواقم الإسعاف للمكان وتطلق النار عليهم، ولا معلومات مؤكدة عن أي إصابات في المكان.

وقامت آليات الاحتلال  بتحطيم مركبات المواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى أن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة إسرائيلية بالقرب من مدرسة الكندي بالبلدة القديمة بنابلس، وفتحوا النار باتجاهها.

وأكدت مجموعات عرين الأسود أن مجموعاتها تتصدى لاقتحام قوات الإحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع.

وأضافت العرين في بيان مقتضب: أيها الشعب العظيم يا نبضنا وتاج رؤوسنا جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة معركة وصايا الشهداء معركة العزيزي والنابلسي والوديع جند العرين الآن نزلوا  بساحتهم صفا صفا إنقضوا عليهم من كل مكان من البلدة من مخيم العين من رفيديا من بلاطة من جبل الشمالي من كل بقعه  وليلهم لم ينتهي بعد وساء ليلهم وساء صباحهم الله أكبر والنصر للمجاهدين لقد ظنوا وخاب ظنهم إنظروا اليهم الآن  في مواجه جند لايعلمهم الا الله والله يحب جنوده وإنا بإذن منتصرون.

يتبع..

         

#نابلس

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