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الاحتلال يستولي على أموال ومقتنيات لأسير محرر في العيسوية

الإثنين 13 فبراير 2023 01:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على أموال ومقتنيات لأسير محرر في العيسوية



القدس المحتلة/سما/

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مبلغ مالي ومقتنيات من منزل الأسير المحرر ابراهيم درباس، في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر درباس واستولت على ما يقارب 1500 دولار، وبعض المقتنيات كعطور وألعاب الكترونية وغيرها.

وأضافت أن الاحتلال غرم درباس مبلغ 107 آلاف شيقل بحجة تلقيه مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة اعتقاله التي امتدت لـ 22 شهرا.

ويأتي هذا التصعيد بعد قرار وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة بحجة تلقيهم أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية.

#ابراهيم درباس #العيسوية

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