الفريق الطبي الفلسطيني يشارك الأطباء السوريين في علاج متضرري الزلزال

حلب/سما/

شارك الفريق الطبي الفلسطيني، اليوم الأحد، الأطباء السوريين بتقديم العلاج للمتضررين بفعل الزلزال في المستشفى الجامعي بحلب، وذلك ضمن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة.

وقال منسق الوفد الطبي المرافق لفريق التدخل والاستجابة مصطفى القواسمي، لـ"وفا"، إن الطاقم الطبي وصل مساء أمس حلب والتحق اليوم بالطواقم الطبية في المستشفى الجامعي وقدم الخدمات الطبية اللازمة لأهلنا وأشقائنا المتضررين من الزلزال.

وأوضح القواسمي أن الوفد هو جراحي وطبي اختصاصي من الطوارئ والجراحات الفرعية بكافة أنواعها، (أعصاب، وأوردة، وعظام، ونسائية، وصدر، إضافة للتخدير).

وأضاف أن كل الطواقم انخرطت بالعمل وقامت بإجراء عمليات، كما تم وضع برنامج مع زملائهم في المستشفى الجامعي بحلب، وبرمجة العمليات على مدى الأيام التي سيمكث فيها الوفد هناك.

وطمأن القواسمي أبناء شعبنا أن الطواقم بخير وستؤدي مهمتها على أكمل وجه، بما يرفع اسم فلسطين عاليا.

وكان فريق فلسطين للتدخل والاستجابة، وصل سوريا يوم الخميس الماضي، وتوجه إلى اللاذقية ومنطقة جبلة، حيث قام الدفاع المدني بالعمل هناك، فيما عالجت الطواقم الطبية بعض الحالات المتضررة جراء الزلزال.

يذكر أن فريق فلسطين للتدخل والاستجابة توجه إلى سوريا وتركيا بتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس، وبإشراف من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، على إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة، للمساعدة بتقديم الدعم في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف والعلاج.