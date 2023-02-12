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"الخارجية": قرارات "الكابينت" تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع

الأحد 12 فبراير 2023 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": قرارات "الكابينت" تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرارات "الكابينت" الإسرائيلي واعتبرتها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.

وقالت "الخارجية"، في بيان، مساء اليوم الأحد، إن هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام.

وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأميركية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت عبر ما يسمى "الكابينت"، مساء اليوم، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

#الخارحية الفلسطينية

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