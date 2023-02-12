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الرئاسة الفلسطينية ترد على قرار الاحتلال شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة

الأحد 12 فبراير 2023 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترد على قرار الاحتلال شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة



رام الله/سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.

جاء ذلك ردا على تصويت حكومة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر إستيطانية.

وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

#الرئاسة الفلسطينية

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