"الكابينت" يصادق على شرعنة 9 بؤر استيطانية ويدعم خطة بن غفير

القدس المحتلة/سما/

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنى الكابينيت خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

ونقلت القناة العبرية الـ 12،مساء الأحد عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله إنه سيكون هناك رد على إطلاق الصاروخ من غزة أمس وسيكون حازما وقويآ.

وقالت القناة ان نتنياهو رفض كل الانتقادات حول عدم رد الجيش على صاروخ غزة مشيرا الى ان الرد القادم سيكون غير عادي وسيدفع من اطلق الصواريخ ثمنا كبيرا.

وقال نتنياهو: "سنرد بسرعة وبقوة، إسرائيل سترد بطريقة ستكون مهمة من جهة ، ولكن من جهة أخرى لن تضع سكان الجنوب في جولة تصعيد.

وأوضحت "القناة 14" العبرية أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أعلن خلال اجتماع الكابينيت الاستعداد لعملية أوسع ضد منفذي العمليات الفدائية في شرقي القدس والضفة الغربية.

وأشارت القناة، أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 6 ساعات، صدر عنه قرار بشرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية.

وبحسب موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت فإن بن غفير طلب شرعنة 77 بؤرة استيطانية، إلا أنه تم رفض طلبه، حيث تم الموافقة على 9 فقط وهي خطوة تعتبر مهمة خاصة وأنه منذ سنوات لم يتم شرعنة أي بؤرة. كما قال الموقع.

وقال بن غفير في تغريدة له على تويتر: يسعدني أن الكابينت قبل طلبي هذا المساء بالموافقة على شرعنة 9 بؤر في الضفة ، هذا ليس كافيًا ونريد المزيد لكنها بداية مهمة ، هذا إلى جانب النشاط الأمني المكثف في شرق القدس وسلسلة من الإجراءات الأخرى لردع الإرهاب.

ولفت مراسل إذاعة كان العبرية أنه سيتم التركيز على زيادة الاعتقالات وتنفيذ عمليات هدم لمنازل بنيت بشكل غير قانوني، لكن لن يكون هناك عملية كبيرة كما خطط بن غفير.

وكان بن غفير، قد أعلن في أعقاب عملية الدهس عن شن عملية "السور الواقي 2" في القدس المحتلة، على غرار عملية "السور الواقي" التي اجتاح جيش الاحتلال خلالها الضفة الغربية في العام 2002.

وقال بن غفير في تغريدة بحسابه على "تويتر": "نحن مصممون على تنفيذ "السور الواقي 2" في القدس"، مضيفا أن من صلاحيات جهاز الشرطة -الذي يسيطر عليه- "تدمير المنازل غير القانونية، واعتقال أكثر من 150 هدفا، ومداهمة المنازل، ووقف التحريض في المساجد".